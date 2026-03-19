Tommy Baird est de retour

Litta est une petite île des Hébrides où les moutons sont plus nombreux que les hommes. Elle ne compte qu'une école, une route et quelques maisons. Aussi, lorsque dans les années 1990, John Baird, père de famille dévoué, tue violemment sa femme et deux de ses trois enfants avant de retourner l'arme contre lui, les îliens sont sous le choc. Vingt ans plus tard, Tommy Baird, seul survivant de la tragédie, débarque du ferry à l'improviste et se présente chez son oncle Malcolm. Celui-là même qui l'a recueilli après le drame, pendant quelques mois. Très vite, chez tous les habitants, tandis que la nouvelle du retour de Tommy se répand comme une traînée de poudre, les souvenirs et les questions remontent à la surface...