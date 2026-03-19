Troisième livre de Léa Chamboncel, éditorialiste politique montante, A qui profite la lutte ? est un appel à la repolitisation, plus que bienvenu en ces périodes de campagnes électorales. Lorsque Léa Chamboncel créée son podcast politique Popol, c'est tout naturellement qu'elle utilise les réseaux sociaux, twitter et instagram, pour faire connaître son travail. Un travai qui ne s'inscrit pas dans les codes traditionnels du CDI, ni dans une logique de militantisme pur. Très vite les likes et les abonnés pleuvent et elle se retrouve, même modestement, sur le devant de la scène, les éditeurs et les journalistes la sollicitent. Très vite aussi les désillusions s'accumulent : harcèlement en ligne, menaces de mort mais aussi obsession du like, quête d'approbation et petite crise d'égo, dépendance économique et financière... Ces effets pourraient lui être tout à fait personnels mais ils pourraient aussi être le reflet de la manière dont se font et se défont les engagements politiques d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est sur cette interrogation que cet essai prend naissance. Car si les réseaux sociaux et la médiatisation des personnalités demeurent une formidable caisse de résonance pour les luttes contemporaines : féminisme, écologie, égalités sociales, lutte contre le fascisme, ils apportent aussi leurs lots de dérives et compromettent grandement notre puissance collective. En s'intéressant à un phénomène politique somme tout connu depuis longtemps, la personnification des luttes et de la politique, Léa Chamboncel met le doigt sur un sujet pourtant ultra actuel (Flotilla, Greta Thunberg, affaire Sarkozy etc.) et en décrypte précisément les ramifications (usage des médias et des réseaux sociaux, bulle algorithmique, l'animation d'une communauté, les levées de fonds, la séduction etc.) et les impasses (égo, détournement de fond, hystérisation des débats, inefficacité politique, épuisement etc.) avant de donner des pistes pour une repolitisation centrée sur le collectif et la capacité à penser ensemble.