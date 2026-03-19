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Merveilleuse forêt à l'aquarelle

Rita Gould

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Enfant, Rita Gould passait des heures dans les bois à dessiner des plantes ou des animaux. Aujourd'hui, elle exprime son amour de la nature à travers l'aquarelle. Champignons colorés, insectes délicats et animaux des bois... Elle invite à capturer la magie de la forêt grâce à 20 projets détaillés pas à pas. Chacun d'eux est accompagné de modèles téléchargeables et de tutoriels vidéo, pour mieux appréhender les techniques de l'aquarelle. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à approfondir votre pratique, les compositions proposées dans cet ouvrage offrent un chemin joyeux vers l'expression créative. Rita Gould est une artiste indépendante. Elle anime des cours de peinture et partage ses créations sur Instagram (@ritagould_illustration).

Par Rita Gould
Chez Vigot

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Auteur

Rita Gould

Editeur

Vigot

Genre

Aquarelle

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Merveilleuse forêt à l'aquarelle

Rita Gould trad. Florence Paban

Paru le 05/03/2026

144 pages

Vigot

21,90 €

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Scannez le code barre 9782711427765
9782711427765
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