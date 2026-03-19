Philia Rosé - La prophétie de la couronne d'épines Tome 3

Découvrez l'histoire d'une jeune prêtresse qui ne recule devant rien pour défier le destin et les liens de la couronne. Suite à la révélation de la prophétie que Léo doit affronter, Philia s'efforce une fois de plus de le persuader de l'accepter comme alliée. Alors que le prince paraît cette fois disposé à accepter son aide, une jeune femme mystérieuse, étrangement liée à Philia, sème la panique dans le royaume. Son but : éliminer le prince, sans épargner ceux qui tenteraient de l'en empêcher.