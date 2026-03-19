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Philia Rosé - La prophétie de la couronne d'épines Tome 3

Youngji Kim, Bhd, Ryûta Fuse, Ryuta Fuse

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Découvrez l'histoire d'une jeune prêtresse qui ne recule devant rien pour défier le destin et les liens de la couronne. Suite à la révélation de la prophétie que Léo doit affronter, Philia s'efforce une fois de plus de le persuader de l'accepter comme alliée. Alors que le prince paraît cette fois disposé à accepter son aide, une jeune femme mystérieuse, étrangement liée à Philia, sème la panique dans le royaume. Son but : éliminer le prince, sans épargner ceux qui tenteraient de l'en empêcher.

Par Youngji Kim, Bhd, Ryûta Fuse, Ryuta Fuse
Chez EDI8

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Auteur

Youngji Kim, Bhd, Ryûta Fuse, Ryuta Fuse

Editeur

EDI8

Genre

Manhwa

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Philia Rosé - La prophétie de la couronne d'épines Tome 3

Youngji Kim, Bhd, Ryûta Fuse, Ryuta Fuse trad. Sabrina Damoune

Paru le 26/03/2026

304 pages

EDI8

14,95 €

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