Les battements de ton coeur

Et si vivre dans le coeur était la clé d'une vie plus équilibrée et consciente ? Au croisement des traditions anciennes, des découvertes en neurosciences et des approches énergétiques contemporaines, ce livre propose une exploration du coeur dans toutes ses dimensions : physique, émotionnelle, électromagnétique, symbolique. Car le coeur ne fait pas que battre - il ressent, il capte, il rayonne. Julie Diversy nous guide dans un voyage intérieur en trois temps : comprendre les liens entre coeur, corps et cerveau, libérer les mémoires et croyances qui entravent l'accès à notre cohérence intérieure, et ouvrir un espace de reliance avec cette intelligence subtile que de nombreuses sagesses ont reconnue comme une voie d'éveil. Respirations, méditations, pratiques de Yin Yoga et temps d'introspection jalonnent ce parcours sensible. Loin des recettes toutes faites, ce livre ouvre une expérience vivante, invitant à retrouver un alignement intérieur et une écoute fine du coeur. Une clé pour avancer avec plus de clarté et de lucidité dans vos choix. "Julie a un grand coeur, et c'est pour cette raison qu'elle en parle si bien". Louis Chedid