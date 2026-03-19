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La journée de l'amour et de la lessive

Fanny Gayral

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En apparence, la famille Bordier a tout du foyer modèle : une mère aimante qui gère le quotidien, un père tendre et bricoleur, une grande soeur étudiante à Paris, une jeune soeur passionnée par la nature. Mais à bien y regarder, la mère rumine en silence des idées noires, le père, Lucien, est accro au travail et ne sait pas faire une lessive, la grande soeur cache son agoraphobie à ses parents, tandis que la cadette joue les intermédiaires pour tout le monde. Lorsque Lucien découvre que sa femme a réservé en secret un aller simple pour la Guyane, les langues commencent petit à petit à se délier... Par l'action conjointe du nettoyage de la salle de bains, de podcasts de déconstruction féministe, de psychanalyses de palier et autres explorations des forêts locales, les Bordier s'apprêtent à mettre au jour des vérités parfois douloureuses, mais aussi les clés de leur bonheur futur ensemble.

Par Fanny Gayral
Chez Eyrolles

|

Auteur

Fanny Gayral

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

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La journée de l'amour et de la lessive

Fanny Gayral

Paru le 19/03/2026

344 pages

Eyrolles

8,90 €

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Scannez le code barre 9782416023958
9782416023958
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