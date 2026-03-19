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Jusqu'à la nuit tombée

Philippe Lahbari, Quentin Heroguer

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Que feriez-vous si vous n'aviez pas la réponse à une question qui vous hante depuis 25 ans ? Suivant les traces du passé traumatique de leur héros, les auteurs dessinent un récit puissant mêlant ombre et lumière. Traumatisé par un événement récent qui en réveille un autre de son passé, David revient dans le village qui a vu disparaître sa soeur Axelle. Entre passé brûlant de l'été 97 et présent austère de l'automne 2022, David erre dans ses souvenirs pour tenter de répondre à la question qui revient le hanter après toutes ces années : que s'est-il passé ?

Par Philippe Lahbari, Quentin Heroguer
Chez Delcourt

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Auteur

Philippe Lahbari, Quentin Heroguer

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Jusqu'à la nuit tombée

Philippe Lahbari, Quentin Heroguer

Paru le 19/03/2026

104 pages

Delcourt

18,50 €

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Scannez le code barre 9782413083016
9782413083016
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