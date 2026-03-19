Dans l'entreprise, chacun joue un rôle. Mais qui tire réellement les ficelles ? Derrière les masques soigneusement portés et les discours parfaitement maîtrisés, tout semble sous contrôle. Pourtant, sous cette mise en scène bien huilée, se déploient des jeux d'influence. Car manager, c'est déjà, d'une certaine manière, manipuler. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'on manipule, mais comment et dans quel but. Les marionnettistes vous ouvre les portes du théâtre social qu'est l'entreprise : un univers où chacun croit être pleinement acteur, sans toujours percevoir les fils subtils qui orientent ses décisions. Inspiré d'une histoire vraie, ce livre plonge le lecteur dans le parcours d'Alex qui rêve de devenir manager ! De rencontres avec des managers toxiques aux pratiques destructrices, jusqu'à des figures plus inspirantes, il dévoile les coulisses parfois brutales du monde du management. A travers une succession de scènes dignes d'un théâtre social, le lecteur assiste aux rouages cachés du pouvoir en entreprise. Chaque situation est éclairée par une analyse, offrant une double lecture : celle d'un récit captivant, et celle d'un décryptage des mécanismes du management. Ce livre délivre un message fort : le management est une forme de manipulation, mais il appartient à chacun d'en faire un usage éthique, conscient et responsable. Maintenant que le rideau est levé, demandons-nous : quel scénario souhaitons-nous écrire pour transformer nos environnements de travail ?