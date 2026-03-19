Incarnez vos 21 pouvoirs

"Saktita vient du sanskrit et signifie "pouvoir", "énergie". C'est le chemin d'une vie que d'assumer son pouvoir. Lorsque nous l'incarnons, l'autre n'a plus d'ascendant sur nous. La voilà, la clé : être maître de soi-même. Retrouver sa souveraineté, son autonomie, sa liberté d'être et d'entreprendre". La notion de pouvoir fait peur. Dire de quelqu'un qu'il aime le pouvoir n'est pas forcément flatteur. Pourtant, vouloir le pouvoir n'est pas négatif, selon l'intention qui nous anime. Dans cet ouvrage, Arnaud Riou vous invite à un voyage profondément transformateur : celui de la découverte de vos 21 pouvoirs intérieurs. Pouvoir de l'intention, de la création, de l'argent, du temps, de la relation, de l'engagement, de la guérison, de la parole... Chaque pouvoir est précieux et vous permettra de retrouver votre souveraineté. En apprenant à maîtriser vos émotions, vos choix, et à ne plus vous laisser guider par vos peurs, vous laisserez petit à petit derrière vous manipulation, dépendance et toxicité. Vous retrouverez les clés de votre liberté, de votre temps et de votre espace intérieur, et vous comprendrez l'essentiel : votre plus grande puissance est en vous. Avec ce livre, ne laissez plus l'autre prendre le pouvoir sur vous et retrouvez votre souveraineté ! Réalisateur, enseignant spirituel et auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont Réveillez le chaman qui est en vous (Ed. Solar) et La Puissance des rituels (Ed. Animae), Arnaud Riou tisse les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Il explore le chamanisme et le bouddhisme et encadre des groupes depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de la Voie de l'Acte®, du moulin de Beaupré et le président de Terre Anima.