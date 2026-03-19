Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Résolution de problèmes 6e

Florian Couston

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Adoptez la méthode qui forme les meilleurs élèves du monde en mathématiques ! La méthode de Singapour est reconnue dans le monde entier. Elle est utilisée dans les pays qui obtiennent les meilleurs résultats en mathématiques. En l'adaptant au programme français, ces cahiers offrent à votre enfant un vrai coup de pouce pour réussir... et pour aimer les maths ! La méthode de Singapour suit un enchaînement structuré qui permet une compréhension progressive et durable des concepts mathématiques. L'enfant ne se contente pas d'appliquer des procédures, il est amené à comprendre, représenter, puis résoudre des situations mathématiques. Ces cahiers sont entièrement consacrés à la résolution de problèmes, une compétence-clé pour la réussite en mathématiques. Les exercices suivent une progression rigoureuse : du simple au complexe, avec des stratégies explicites comme le modèle en barres, propre à la méthode de Singapour. Totalement alignés sur les attendus des nouveaux programmes de mathématiques de l'Education nationale, ces cahiers permettent de renforcer très efficacement les acquis scolaires, tout en favorisant l'autonomie : les consignes sont très claires, des modèles visuels et des stratégies pas à pas sont proposées. Tous les corrigés sont disponibles en fin de cahier.

Par Florian Couston
Chez La Librairie des Ecoles

|

Auteur

Florian Couston

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Mathématiques 6e

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Résolution de problèmes 6e par Florian Couston

Commenter ce livre

 

Résolution de problèmes 6e

Florian Couston

Paru le 19/03/2026

80 pages

La Librairie des Ecoles

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385514907
9782385514907
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.