Ce guide de l'animation socioculturelle a pour but de redonner du sens au métier de l'animateur en reliant la pratique quotidienne et les fondamentaux éducatifs qui doivent être appliqués. A travers 40 fiches claires et illustrées, il offre un panorama complet des savoirs, savoir-être et savoir-faire essentiels à tout professionnel de l'animation. C'est à la fois un outil de terrain qui est fait pour accompagner quotidiennement les animateurs, et à la fois un support indispensable à tout directeur qui veut aborder simplement et rapidement des enjeux essentiels, adaptés à un temps de travail en équipe trop souvent raccourci par les institutions. Il s'adresse non seulement aux débutants qui ont besoins de repères, mais aussi aux professionnels plus aguerris qui souhaitent enrichir leur réflexion et bénéficier d'outils synthétiques. Chaque fiche peut être utilisée indépendamment. Pour autant, regroupées en thèmes forts, elle permet déjà de saisir les divers domaines qui composent cet univers professionnel : conception et pilotage de projets, approches et références éducatives, gestion des groupes et des comportements, démarches pédagogiques, outils et pratiques d'animation, organisation des temps et de la vie quotidienne, développement de l'enfant et besoins spécifiques. Outil de réflexion et de formation, ce guide se veut un compagnon du quotidien pour des animateurs ayant besoin de repères et/ou en quête de sens.