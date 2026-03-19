Un superbe livre pop-up sur le monde des petites bêtes. Ce magnifique livre pop-up est une introduction parfaite aux fascinantes petites bêtes que l'on peut rencontrer dans le jardin. Un bourdon butine une fleur et une coccinelle ouvre ses ailes pour prendre son envol. De magnifiques papillons aux ailes déployées s'envolent dans le ciel et volettent au gré du vent. Plus près du sol, un escargot grimpe parmi les herbes et, près de l'étang, une libellule s'élance parmi les nénuphars, alors qu'une sauterelle gazouille, installée dans le feuillage d'une glycine en fleurs.