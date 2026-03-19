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Le monde des petites bêtes

Patricia Hegarty, Xuan Le

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Un superbe livre pop-up sur le monde des petites bêtes. Ce magnifique livre pop-up est une introduction parfaite aux fascinantes petites bêtes que l'on peut rencontrer dans le jardin. Un bourdon butine une fleur et une coccinelle ouvre ses ailes pour prendre son envol. De magnifiques papillons aux ailes déployées s'envolent dans le ciel et volettent au gré du vent. Plus près du sol, un escargot grimpe parmi les herbes et, près de l'étang, une libellule s'élance parmi les nénuphars, alors qu'une sauterelle gazouille, installée dans le feuillage d'une glycine en fleurs.

Par Patricia Hegarty, Xuan Le
Chez Kimane

|

Auteur

Patricia Hegarty, Xuan Le

Editeur

Kimane

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Le monde des petites bêtes

Patricia Hegarty, Xuan Le

Paru le 19/03/2026

12 pages

Kimane

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383224730
9782383224730
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