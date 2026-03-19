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La Fille aux Trésors

Robert Starling

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Une histoire sur la capacité de s'émerveiller, et le fait que les souvenirs sont de bien plus grands trésors que les richesses matérielles. "" Viens ! lui dit-elle, le regard solaire. Partons tous les deux naviguer en mer ! " Au bord de la mer scintillante, une jeune fille met les voiles dans son petit bateau vert. Les pêcheurs s'étonnent qu'elle rentre chaque soir les mains vides. Mais la jeune fille a découvert un trésor bien plus précieux que tout l'or du monde entier... Les aidera-t-elle à comprendre que les souvenirs et les histoires peuvent être les plus grandes richesses à ramener chez soi ? "

Par Robert Starling
Chez Kimane

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Auteur

Robert Starling

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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La Fille aux Trésors

Robert Starling

Paru le 19/03/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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Scannez le code barre 9782383224716
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