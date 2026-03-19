Final Fantasy VII est une oeuvre intemporelle, un pilier de la pop culture vidéoludique qui continue, plus de vingt-cinq ans après sa sortie, de marquer les esprits. Après avoir redonné vie à Midgar avec brio, son remake poursuit aujourd'hui son chemin avec un second épisode encore plus ambitieux : Final Fantasy VII Rebirth. Loin de n'être qu'une suite, Rebirth élargit l'horizon. Là où Remake se concentrait sur l'intimité d'une cité oppressante, Rebirth ouvre les portes d'un monde vaste, foisonnant et libre, offrant aux joueurs l'occasion de redécouvrir - et parfois de réapprendre - l'histoire d'un mythe. Tout en restant fidèle à l'essence de l'original, il bouscule nos certitudes, questionne notre mémoire et ose une réécriture audacieuse. Le livre La Saga Final Fantasy VII Rebirth invite à explorer cette deuxième étape de la trilogie, des plaines verdoyantes aux cités emblématiques, en retraçant les choix narratifs et l'évolution des personnages. Un voyage au coeur de l'inattendu, entre héritage et renaissance, pour comprendre comment Rebirth réinvente une légende sans jamais la trahir.