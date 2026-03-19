Nutri hypertension

VOUS AVEZ DE LA TENSION ? REPRENEZ LE CONTRÔLE NATURELLEMENT L'hypertension est l'un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire. Pourtant, dans bien des cas, elle peut être maîtrisée sans médicaments, simplement en modifiant son alimentation, en bougeant plus et en adoptant de bons réflexes au quotidien. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous donne les clés pour faire baisser votre tension de manière naturelle, en s'appuyant sur les dernières découvertes scientifiques. Au programme : - les vrais ennemis de votre tension artérielle (et vos meilleurs alliés)? ; - les 5 stratégies alimentaires qui ont fait leurs preuves ? ; - des menus hypotenseurs pour une semaine ? ; - des conseils concrets pour bouger plus et mieux gérer votre stress au quotidien ? ; - les plantes et compléments alimentaires incontournables, avec les doses recommandées et les protocoles précis. Un guide indispensable pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur coeur et de leurs artères, dès aujourd'hui.