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Nutri hypertension

Angélique Houlbert

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VOUS AVEZ DE LA TENSION ? REPRENEZ LE CONTRÔLE NATURELLEMENT L'hypertension est l'un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire. Pourtant, dans bien des cas, elle peut être maîtrisée sans médicaments, simplement en modifiant son alimentation, en bougeant plus et en adoptant de bons réflexes au quotidien. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous donne les clés pour faire baisser votre tension de manière naturelle, en s'appuyant sur les dernières découvertes scientifiques. Au programme : - les vrais ennemis de votre tension artérielle (et vos meilleurs alliés)? ; - les 5 stratégies alimentaires qui ont fait leurs preuves ? ; - des menus hypotenseurs pour une semaine ? ; - des conseils concrets pour bouger plus et mieux gérer votre stress au quotidien ? ; - les plantes et compléments alimentaires incontournables, avec les doses recommandées et les protocoles précis. Un guide indispensable pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur coeur et de leurs artères, dès aujourd'hui.

Par Angélique Houlbert
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Angélique Houlbert

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Maladies cardio-vasculaires

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Nutri hypertension

Angélique Houlbert

Paru le 19/03/2026

112 pages

Thierry Souccar Editions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782365499866
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