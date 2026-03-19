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Les Mauvais Anges

Eric Jourdan, Eric Jourdan

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Deux jeunes hommes, Pierre et Gérard, passent l'été ensemble avec leurs pères respectifs. Sur fond de profondes tensions familiales, ils se découvrent l'un l'autre avec tendresse. Après des jours à vivre, s'amuser et réviser ensemble, ils s'embrassent. Débute alors une relation à la fois romantique et passionnée, qui sera fortement réprimée par leur entourage. Faisant fi de toute désapprobation, ils continuent à se fréquenter entre amour, sentiments contradictoires, douceur et sauvagerie. Publié en 1955, tout de suite interdit, Les Mauvais Anges traîneront pendant trente ans la malédiction d'une décision prise à l'époque par la fameuse Commission du Livre. Le texte tombe inévitablement dans l'oubli, avant d'être à nouveau porté au public au début des années 1990. Cette histoire d'amour, aussi tendre que brutale, est devenue une référence de la littérature homosexuelle du XXe siècle.

Par Eric Jourdan, Eric Jourdan
Chez La Musardine

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Auteur

Eric Jourdan, Eric Jourdan

Editeur

La Musardine

Genre

Romance et érotique LGBT

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Les Mauvais Anges

Eric Jourdan, Eric Jourdan

Paru le 19/03/2026

206 pages

La Musardine

12,00 €

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