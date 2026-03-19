Deux jeunes hommes, Pierre et Gérard, passent l'été ensemble avec leurs pères respectifs. Sur fond de profondes tensions familiales, ils se découvrent l'un l'autre avec tendresse. Après des jours à vivre, s'amuser et réviser ensemble, ils s'embrassent. Débute alors une relation à la fois romantique et passionnée, qui sera fortement réprimée par leur entourage. Faisant fi de toute désapprobation, ils continuent à se fréquenter entre amour, sentiments contradictoires, douceur et sauvagerie. Publié en 1955, tout de suite interdit, Les Mauvais Anges traîneront pendant trente ans la malédiction d'une décision prise à l'époque par la fameuse Commission du Livre. Le texte tombe inévitablement dans l'oubli, avant d'être à nouveau porté au public au début des années 1990. Cette histoire d'amour, aussi tendre que brutale, est devenue une référence de la littérature homosexuelle du XXe siècle.