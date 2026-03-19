La Constitution des Princes

Méconnu, le régime politique de la Principauté de Monaco est conçu depuis 1911 sur le principe d'une monarchie limitée, dont le modèle n'a donc pas complètement disparu sur le continent européen en 1918. Après notamment l'expérience allemande du Vormärz (1815-1848(, son étude offre au constitutionnalisme monarchique de quoi vérifier que la Charte française de 1814, dont il s'inspire, n'était pas destinée à préparer seulement le parlementarisme qui naîtra lentement avec la fin du XIXe siècle, comme l'a longtemps enseigné l'historiographie parlementaire en Europe. Laboratoire vivant de droit constitutionnel, Monaco maintient sur deux kilomètres carrés le principe monarchique et l'acclimate à l'époque, dans une conception libérale et modérée de la politique, pour y fixer la stabilité de ses institutions. Replaçant le cas monégasque dans l'histoire constitutionnelle, l'analyse s'appuie sur d'importants fonds d'archives et sur les apports du droit comparé. Elle vise à mettre en lumière les subtilités de ce constitutionnalisme en identifiant l'origine et en mesurant l'ampleur des contradictions qui le traversent : la Constitution de 1962 fut un compromis intérieur destiné à permettre au prince Rainier III de sortir de la crise franco-monégasque.