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#Album jeunesse

Du balai, petits cochons !

Rosalinde Bonnet

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Une version détournée du conte Les trois petits cochons, pleine d'humour et de tendresse. Loup vivait seul dans une maison en brique au fond de la forêt. Il aimait la propreté. Il aimait quand tout était organisé... Mais un matin d'automne, Loup fut réveillé par un boucan épouvantable : trois petits cochons s'installaient dans la clairière voisine ! Tout devint bruyant. Tout devint désordonné. Tout devint imprévu... "Ces petits cochons sont impossibles ! grogna Loup. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. . ".

Par Rosalinde Bonnet
Chez Minedition

|

Auteur

Rosalinde Bonnet

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Du balai, petits cochons !

Rosalinde Bonnet

Paru le 19/03/2026

38 pages

Minedition

9,00 €

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Scannez le code barre 9782354137908
9782354137908
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