Du balai, petits cochons !

Une version détournée du conte Les trois petits cochons, pleine d'humour et de tendresse. Loup vivait seul dans une maison en brique au fond de la forêt. Il aimait la propreté. Il aimait quand tout était organisé... Mais un matin d'automne, Loup fut réveillé par un boucan épouvantable : trois petits cochons s'installaient dans la clairière voisine ! Tout devint bruyant. Tout devint désordonné. Tout devint imprévu... "Ces petits cochons sont impossibles ! grogna Loup. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. . ".