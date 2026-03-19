Révisez, en mode sprint où vous voulez et quand vous voulez ! Le concours approche, c'est la dernière ligne droite : ce livre est fait pour vous ! Le livre Concours ATSEM ASEM Prépa express est votre coach de révision partout avec vous ! Entre ses schémas en couleurs et son cours audio, vous apprenez où vous voulez, quand vous voulez - plus d'excuse pour ne pas progresser ! Ce livre a été conçu pour vous accompagner dans chaque étape de votre préparation, tout en s'adaptant à votre rythme et à votre quotidien. Grâce à ses schémas en couleurs téléchargeables, ses fiches synthétiques et son cours audio, vous pouvez réviser dans les transports, en promenade ou confortablement installé chez vous. A l'intérieur, retrouvez : - Une présentation détaillée du concours, des épreuves et du métier, pour bien comprendre les attentes du jury. - Pour chaque épreuve, des fiches de cours synthétiques et des schémas mémos en couleur. - Un accès à la version audio des fiches pour réviser en mobilité. - Des QCM, et des exercices corrigés, classés par niveau de difficulté, pour progresser pas à pas. - Des sujets d'annales et inédits, accompagnés de conseils pratiques (gestion du temps, analyse du sujet, rédaction...) et de corrigés détaillés pour vous mettre en condition réelle. Avec ce livre, chaque moment devient une occasion de réussir ! + OFFERT EN LIGNE : - tout le cours en audio pour mémoriser autrement ; - des témoignages audio d'ATSEM-ASEM en poste pour mieux comprendre les attendus du concours et les spécificités du métier.