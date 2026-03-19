Pour que l'amour nous répare

Parfois celui qui sauve les autres a besoin d'être sauvé lui-même Lucas, la trentaine, est pompier. Son mantra ? Sauver des vies. Le plus possible. Avec ce dévouement, il espère se pardonner de ne pas avoir pu éviter le drame qui a brisé sa vie et celles des deux personnes qu'il aimait le plus au monde. Quand il croise Gabrielle en larmes dans sa voiture, il ne résiste pas au désir de l'aider. Mais cette fois, il va plus loin, il se met à la suivre. A l'écouter. Tous les jours. Comme une obsession. Gabrielle est coach de vie. Elle prône la pensée positive mais, en réalité, est triste comme une pierre. Elle se bat contre un mal-être qu'elle ne comprend pas. Elle a pourtant une situation financière confortable et le fiancé le plus gentil du monde qu'elle va prochainement épouser... La veille de son mariage, Gabrielle est victime d'un grave accident sur une route de montagne. Lucas, qui la suivait encore, lui porte secours. C'est là que tout commence. Coincés loin de tout, ils attendent ensemble les secours. Ils parlent à coeur ouvert, se découvrent, s'apprivoisent. L'inexplicable sentiment de se connaître depuis toujours... Tiraillée entre la sécurité que lui apporte son fiancé et son attirance pour Lucas, Gabrielle cherche à répondre à cette question que tout le monde se pose : l'amour peut-il vraiment tout réparer ? C'est alors qu'un événement tragique vient bouleverser leurs vies. Et peut-être, enfin, les réparer...