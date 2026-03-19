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Après le virage, c'est chez moi

Marie Kock

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Un voyage sensible qui interroge nos liens au paysage et met des mots sur cette quête universelle et difficilement saisissable : chercher son chez soi. On habite quelque part parce qu'on y est né, parce qu'on y travaille, parce qu'on a suivi quelqu'un, parce qu'on a été obligé de partir, parce qu'on a été obligé de rentrer, parce qu'on a voulu y tenter sa chance. Il y a le lieu où l'on vit. Il y a les lieux que l'on a quittés. Et parfois existe aussi un endroit que l'on espère trouver, celui qui n'est pas encore chez nous. Un lieu qui répondrait à nos attentes existentielles, qui nous permettrait de trouver nos sensations d'enfance, qui correspondrait à l'idée que l'on se fait du beau, du vivable, du vrai. Chercher son lieu, c'est espérer trouver l'environnement qui sera le bon pour nous, mais aussi espérer trouver sa place, une forme d'évidence, de stabilité, de point de chute. Un lieu d'arrivée qui rendrait toute notre vie cohérente. Dans cet ouvrage, sorte de confession philosophique en forme d'itinérance intime et littéraire, Marie Kock s'interroge sur ce qui nous fait rester ou partir. Sur ce qui nous fait reconnaître un lieu comme étant le nôtre. Texte intégral

Par Marie Kock
Chez Pocket

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Auteur

Marie Kock

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie

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Après le virage, c'est chez moi

Marie Kock

Paru le 19/03/2026

192 pages

Pocket

9,60 €

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Scannez le code barre 9782266356305
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