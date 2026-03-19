Un abécédaire d'astuces efficaces par Caroline Munoz, journaliste jardin sur BFM. Plus de 550 000 abonnés sur les réseaux sociaux ! Toutes les astuces et conseils au jardin de Caroline Munoz, accessibles et pratiques, de A à Z ! A comme Ananas, B comme bouturer... sous forme d'abécédaire, vous trouverez dans ce livre : Toutes les clés pour cultiver un bananier en pot, bouturer des aromatiques ou des succulentes, faire pousser un ananas à partir d'un fruit, tailler ses arbres, multiplier ses citronniers, prendre soin de sa pelouse... Des techniques futées pour repousser les moustiques et les limaces, protéger les plantes du froid en hiver, faire ses semis sans gaspiller des graines, cultiver des champignons, végétaliser un espace difficile d'accès grâce aux bombes à graines, limiter l'arrosage... Des DIY faciles et économiques comme imprimer des végétaux sur des tissus grâce à la technique japonaise du tataki zomé, fabriquer une suspension en ficelle pour les plantes ou encore un oya pour un arrosage autonome... Des conseils simples pour utiliser les déchets au jardin : marc de café, peau de banane, thé, cendre, coquille d'oeuf... Un ton sympathique et punchy, pour un concentré de bonne humeur !