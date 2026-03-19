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Rattrapé par la vie

Thomas Baillet

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La lutte et la résurrection d'un athlète frappé par la mucoviscidose, sauvé par un médicament miracle. Thomas Baillet sait depuis son plus jeune âge qu'il est condamné à mort à brève échéance. Frappé par la mucoviscidose, son espérance de vie est limitée. C'est ce qu'il croyait depuis toujours... Mais alors qu'il souffre le martyre, un nouveau médicament modifie complètement la donne. Le condamné découvre qu'il va survivre. Mieux qu'il va vivre. Contre toute attente, cette nouvelle chance le conduit à l'effondrement. Il faudra toute sa volonté et l'amour des siens - sa soeur lui donne un de ses deux reins - pour remonter à la surface. Comédien et champion de France de gymnastique, l'auteur traite dans un livre émouvant d'une maladie très médiatisée depuis le décès, à 24 ans, de Grégory Lemarchal vainqueur de la Star Académy. La mucoviscidose concerne environ 1 naissance sur 4 500 en France, soit 200 naissances par an, selon l'Inserm.

Par Thomas Baillet
Chez Plon

|

Auteur

Thomas Baillet

Editeur

Plon

Genre

Gymnastique

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Rattrapé par la vie

Thomas Baillet

Paru le 19/03/2026

304 pages

Plon

21,00 €

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