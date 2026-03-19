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#Essais

La littérature d'ameublement

Mathieu Terence

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Après Julien Gracq et La Littérature a l'estomac, André Schiffrin et L'Edition sans éditeur, Mathieu Terence porte la plume dans la plaie. Dénonçant la machinerie industrielle et commerciale qui asphyxie toujours plus le livre, il appelle à la résurrection de l'écrit. Drôle et parfois féroce, clinique et toujours vrai, voici enfin le pamphlet de révolte qui, contre l'agonie, convoque la vie. Auteur d'une oeuvre forte, partagée entre le roman, la poésie et l'essai, Mathieu Terence publie, en contrepoint de ce libelle, le recueil Le Livre libre qui confirme sa place singulière dans le paysage littéraire.

Par Mathieu Terence
Chez Cerf

|

Auteur

Mathieu Terence

Editeur

Cerf

Genre

Critique

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La littérature d'ameublement

Mathieu Terence

Paru le 19/03/2026

96 pages

Cerf

9,90 €

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Scannez le code barre 9782204174800
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