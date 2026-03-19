Jésus et les rabbins

Jésus n'est pas tombé du ciel. Il est né Juif, il a vécu en Juif, il a pensé et parlé en Juif. Prendre l'Incarnation au sérieux commence là. Cette évidence a pourtant été longtemps occultée - au prix de lourdes conséquences. En coupant le Christ de son peuple, une certaine théologie l'a arraché à son terreau vivant, obscurcissant le sens de nombreux passages des évangiles. Pire : elle a figé ses interlocuteurs naturels, les pharisiens, en figures commodes d'hypocrisie. La vérité est nettement plus dense, plus stimulante : si Jésus a bel et bien été porteur d'une nouveauté radicale, par le geste et la parole, il a aussi assumé sans détour sa filiation et son entourage. Il a débattu, argumenté, provoqué, écouté. Olivier Catel nous entraîne au coeur de ces controverses passionnées, parfois rudes, souvent respectueuses, en plaçant les évangiles au miroir de la littérature rabbinique du temps de Jésus. Une immersion saisissante aux sources juives du christianisme. Un livre décapant, salutaire. Dominicain, membre de l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem et doctorant à l'Université hébraïque de Jérusalem, Olivier Catel a consacré sa thèse en études juives à la question du jeûne dans le christianisme et le judaïsme anciens. Il enseigne la lecture juive des Ecritures. Il est l'auteur de Jérusalem, un coeur de paix et de Jeûner avec la Bible, parus aux Editions du Cerf.