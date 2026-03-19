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Les règles de la méthode sociologique

Emile Durkheim

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Faire de l'étude de la société une véritable science des faits sociaux. Faire de la sociologie une science, tel était le souhait de Durkheim lorsqu'il publie en 1894 cet ouvrage dans la Revue philosophique. Appliquant le rationalisme scientifique aux phénomènes sociaux, la sociologie a pour vocation d'établir des lois de la vie sociale comme il existe des lois de la nature. Dans une introduction limpide, François Dubet explique l'argument de Durkheim, ses lignes de force mais aussi les quelques aspects plus critiquables, plus d'un siècle après la publication du livre.

Par Emile Durkheim
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Emile Durkheim

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Sociologie

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Les règles de la méthode sociologique

Emile Durkheim

Paru le 26/03/2026

240 pages

Presses Universitaires de France

7,50 €

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