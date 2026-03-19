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Quand les dynamiques relationnelles transforment l'entreprise

Franck Joseph-Maurin

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Chaque jour, les dirigeants d'entreprise jouent un rôle essentiel : au-delà des tableaux de bord et des indicateurs de performance, ils doivent entretenir et réguler le tissu relationnel de leur organisation pour qu'elle reste un espace propice à la pérennité et au développement collectif. Désengagement accru (source : Rapport annuel de Gallup "State of the Global Workplace 2025"), souffrance psychique au travail, crises à répétition (climatique, sanitaire, économique, technologique, géopolitique...), les entreprises subissent de plein fouet les effets des transformations de leur environnement. Dans ce contexte, les dirigeants doivent insuffler une énergie relationnelle qui nourrit, relie et mobilise les collaborateurs. Cet ouvrage n'est ni un essai scientifique, ni un manuel de management. C'est une proposition, une invitation à changer de regard sur la puissance réelle d'une organisation : le dynamisme de ses interactions humaines. C'est par la relation que naissent les entreprises, que se forgent les équipes, que se diffusent les idées, que se développe l'engagement collectif. En s'inspirant du fonctionnement du mycélium - ce réseau naturel qui régénère et bâtit les écosystèmes - l'auteur invite à explorer les réseaux qui soutiennent l'entreprise et constituent le terreau de ses capacités d'adaptation et de transformation.

Par Franck Joseph-Maurin
Chez Association française de normalisation

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Auteur

Franck Joseph-Maurin

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Management

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Quand les dynamiques relationnelles transforment l'entreprise

Franck Joseph-Maurin

Paru le 19/03/2026

Association française de normalisation

26,00 €

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