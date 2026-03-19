Mes recettes autour du monde

Explorez les saveurs du monde avec T'choupi à travers 23 recettes adaptées aux petits chefs ! De l'apéro tortilla aux pancakes du petit-déjeuner, en passant par le curry au lait de coco et les pastéis de nata, T'choupi vous invite à découvrir 23 spécialités venues des quatre coins du monde. Chaque recette devient une aventure partagée et expliquée pas à pas, grâce à une cuisinière reconnue et habituée aux ateliers de cuisine avec les enfants. Un livre pratique et idéal pour toute la famille : Pages 100% lavables pour cuisiner sans stress Un format spirale qui reste ouvert sur le plan de travail Des recettes testées et adaptées aux capacités des tout-petits Pour découvrir les délices d'ailleurs et varier son alimentation Pour partager des moments privilégiés en famille. Un livre pratique pour cuisiner ensemble à partir de 2 ans.