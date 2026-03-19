Cucina kitch est un voyage savoureux dans l'Italie des années 1960 à la fin des années 1980, à travers les plats qui ont marqué une génération : penne alla vodka, farfalle au saumon, risotto aux fraises, tortellini alla panna ou gâteau à l'ananas. Alessandra Pierini mêle souvenirs personnels et regard historique pour raconter une cuisine populaire, inventive, parfois extravagante, nourrie d'influences françaises, américaines ou télévisuelles, une cuisine qui flirtait joyeusement avec le modernisme, sans jamais renier ses racines. Dans les foyers, alors que les femmes cuisinaient, élevaient les enfants, recevaient, une esthétique culinaire nouvelle s'imposait, entre élégance et kitch assumé. Ce livre est un hommage affectueux à une époque, à la cuisine familiale, à des gestes transmis. Un regard dans le rétro, sans pour autant arrêter d'avancer.