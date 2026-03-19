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La vie et la grève des ouvrières métallos

Simone Weil

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"Joie de vivre, parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine - le rythme qui correspond à la respiration, aux battements du coeur, aux mouvements naturels de l'organisme humain - et non à la cadence imposée par le chronométreur. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours. Mais on n'y pense pas, on est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois, et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au coeur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal". Témoignages de "la fatigue, accablante, amère", des "humiliations" et des conditions de travail en usine, ces textes portent aussi la voix du dépassement de cette aliénation et notamment, singulièrement, de "la joie", écrit Simone Weil, des ouvrières et des ouvriers s'unissant parla grève au printemps 1936.

Par Simone Weil
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Simone Weil

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Weil

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La vie et la grève des ouvrières métallos

Simone Weil

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073139382
9782073139382
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