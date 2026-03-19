Super forts en calcul mental CM1 CM2

LA méthode SUPER efficace pour apprendre les fondamentaux du primaire ! Aidez votre enfant à devenir imbattable en calcul mental grâce à une méthode simple, ludique et conforme au programme, idéale pour progresser vite et gagner en confiance . > Une méthode efficace pour des progrès rapides Cette méthode permet à votre enfant de mémoriser, s'entraîner et vérifier ses réponses en autonomie. Parfaite pour renforcer les automatismes et progresser en calcul mental au CM1-CM2 . > 43 fiches détachables, auto-correctives et ludiques - Format pratique à plier/déplier pour s'entraîner seul(e) - Exercices courts pour un entraînement régulier - Auto-correction intégrée pour gagner en autonomie - Idéal pour réviser à la maison ou pendant les vacances > Une pédagogie solide, conforme aux neurosciences La méthode s'appuie sur : - la répétition pour ancrer les connaissances - la réactivation pour renforcer la mémoire - des exercices progressifs pour gagner en rapidité et en précision > Conforme au programme officiel - Multiplier / diviser par 10, 100, 1000 des nombres entiers ou décimaux - Ajouter 9, 19, 29, 39 ou 8, 18, 28, etc. - Multiplier des nombres entiers ou décimaux - Estimer le résultat d'une opération - Calculer le double/la moitié d'un nombre décimal...