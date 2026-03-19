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Super forts en calcul mental CM1 CM2

Patrick Morize, Hervé Le Madec

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Par Patrick Morize, Hervé Le Madec
Chez Bordas Editions

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Auteur

Patrick Morize, Hervé Le Madec

Editeur

Bordas Editions

Genre

maths

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Super forts en calcul mental CM1 CM2

Patrick Morize, Hervé Le Madec

Paru le 19/03/2026

96 pages

Bordas Editions

5,99 €

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