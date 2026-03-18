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Shimazaki in the Land of Peace Tome 3

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada

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Après avoir quitté la LEL, une organisation paramilitaire de grande ampleur, Shingo Shimazaki est de retour au Japon où il aspire à vivre en paix. Hélas, ses anciens mentors ne sont pas du même avis et envoient des tueurs à ses trousses. Au cours de l'affrontement, Shimazaki est blessé mais parvient à s'enfuir. Ses camarades fugitifs l'aident à se remettre sur pieds et il retrouve avec bonheur son quotidien banal, auprès de son chien, Tamakichi, qui l'aide à faire de nouvelles rencontres et de son amie Kaori qui se met en tête de le relooker...

Par Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada
Chez Pika Edition

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Auteur

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Shimazaki in the Land of Peace Tome 3

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada trad. Djamel Rabahi

Paru le 18/03/2026

190 pages

Pika Edition

7,70 €

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