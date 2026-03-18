Shimazaki in the Land of Peace Tome 3

Après avoir quitté la LEL, une organisation paramilitaire de grande ampleur, Shingo Shimazaki est de retour au Japon où il aspire à vivre en paix. Hélas, ses anciens mentors ne sont pas du même avis et envoient des tueurs à ses trousses. Au cours de l'affrontement, Shimazaki est blessé mais parvient à s'enfuir. Ses camarades fugitifs l'aident à se remettre sur pieds et il retrouve avec bonheur son quotidien banal, auprès de son chien, Tamakichi, qui l'aide à faire de nouvelles rencontres et de son amie Kaori qui se met en tête de le relooker...