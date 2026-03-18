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#Imaginaire

Rose rouge

Alexiane Thill

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Les Contes ne sont jamais ce qu'ils semblent être au premier abord... Lorsque Warren s'est retrouvé projeté contre son gré dans l'univers des Contes, il ne pensait pas rencontrer Blanche-Neige et encore moins que cette dernière mettrait sa tête à prix après qu'il a découvert la vérité sur la Méchante Reine. Notre Héros en formation, accompagné d'Ariane et de ses fidèles acolytes, est désormais pourchassé par les troupes de Blanche par-delà les frontières du royaume de Schneefall, à la recherche d'une Héroïne dont il ignore tout, pour tenter de sauver le monde. Alors qu'ils explorent le Nord en poursuivant la moindre piste, le passé d'Ariane resurgit, teinté d'une violence extrême et de sombres machinations. Le genre de la Romantasy peut contenir des contenus explicites, il est destiné à un public averti.

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Rose rouge

Alexiane Thill

Paru le 18/03/2026

692 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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