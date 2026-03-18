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#Roman francophone

Mistakes Were Made

Lucy Score

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Il cherche la femme parfaite. Elle cherche une aventure d'un soir. Zoey Moody, agente littéraire, est exilée de la scène éditoriale de Manhattan et coincée dans une petite ville de Pennsylvanie avec sa meilleure amie et unique cliente, Hazel. Le problème ? Elle est complètement fauchée. Tout ce dont elle a besoin, c'est que la prochaine romance d'Hazel devienne un énorme succès, ce qui lui permettra de retourner à New York. Rien ne l'en empêchera. Rien, sauf son propriétaire, Gage Bishop, 1, 88 m, intelligent, sérieux et sexy. Pire encore, il est prêt à se caser. Zoey est peut-être la plus belle femme que Gage ait jamais rencontrée, mais il est clair qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Elle est allergique à l'engagement et ne sait pas utiliser une application de calendrier ; lui cherche une femme et a déjà planifié les cinq prochaines années. Elle a peur des animaux. Lui vit littéralement dans une grange. Mais lorsque le monde de Gage est bouleversé par un secret de famille, il se tourne vers Zoey pour une nuit afin de tout oublier. Cette nuit pourrait bien tout changer... ou tout gâcher.

Par Lucy Score
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Lucy Score

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Mistakes Were Made

Lucy Score trad. Estelle Every

Paru le 18/03/2026

320 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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