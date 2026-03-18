La fin du cauchemar

Les survivants se sont réfugiés sur le toit, mais le temps leur est compté. Ils ignorent que la mission de sauvetage gouvernementale a changé... et qu'un prédateur encore plus redoutable que les zombies rôde autour d'eux. L'heure des adieux a sonné : mieux vaut ne pas se retourner si l'on espère quitter ce cauchemar éveillé ! All of Us Are Dead débarque dans la collection Webtoon, et l'oeuvre de DONGGRI ne manquera pas de captiver les lecteurs. En s'inspirant des codes classiques de l'apocalypse zombie, l'auteur livre un récit haletant où l'on suit des adolescents piégés dans leur lycée, un véritable huis clos où chaque pas peut être fatal. La tension et le danger sont omniprésents, rendant l'histoire encore plus intense. En 2022, le drama adapté de ce webtoon a connu un grand succès sur Netflix, faisant connaître ce titre à un large public.