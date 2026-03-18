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#Manga

La belle et le badass Tome 4

Sawako Arashida

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Cette fois, Lulu s'apprête à participer au festival de sport de son nouveau lycée. Sans surprise, l'événement n'a rien à voir avec ce qu'elle connaissait jusqu'ici, et l'ambiance risque de lui réserver quelques surprises... De son côté, Zen Gokurakuji veut honorer la promesse faite à son amie d'enfance et se lance dans le festival avec une détermination hors du commun. Sawako Arashida n'est pas encore une mangaka très connue en France. Après une première apparition chez Akata avec Fullmetal Knights Chevalion, elle revient cette fois chez Panini avec Kirakira to Giragira. A travers ce manga, l'autrice dévoile son talent pour la comédie en mettant en scène un contraste saisissant entre une héroïne pétillante et son ami d'enfance qui a tout d'un délinquant. En jouant habilement avec les codes et stéréotypes habituels des romances dans les mangas, elle parvient à offrir une histoire d'amour originale et savoureuse, qui se distingue des clichés et propose une tranche de vie rafraîchissante.

Par Sawako Arashida
Chez Panini comics

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Auteur

Sawako Arashida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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La belle et le badass Tome 4

Sawako Arashida trad. Nathalie Lejeune

Paru le 18/03/2026

171 pages

Panini comics

8,29 €

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