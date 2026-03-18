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Perfect Edition

Kaiji Kawaguchi

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Jô Takashi vient d'apprendre la mort de sa mère Tomiko, son dernier parent. De son père, soldat des Marines américains stationné sur l'île d'Okinawa pendant la guerre du Vietnam, il ne connaît ni le nom ni le visage. Désormais seul au monde, Takashi reçoit une mutation au bureau de Washington de son journal. Sa mission : suivre la campagne du premier candidat à la présidentielle américaine d'origine japonaise. Pourquoi lui ? Sans réponse, Takashi s'envole pour les Etats-Unis... Kaiji Kawaguchi est désormais un auteur incontournable du catalogue Panini. Après Seizon Life, Confession ou plus récemment Cocoro, nous sommes heureux de proposer Eagle, l'une de ses oeuvres majeures, dans une édition grand format qui met pleinement en valeur cette fresque politique. Kawaguchi y explore les coulisses d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. A travers ses deux protagonistes, il dévoile un univers où les faux-semblants règnent et où chaque avancée se gagne de haute lutte. Instructif, tendu et remarquablement construit, Eagle captive de bout en bout, porté par un candidat mystérieux qui semble avoir une raison bien précise d'avoir choisi Takashi.

Par Kaiji Kawaguchi
Chez Panini comics

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Auteur

Kaiji Kawaguchi

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Perfect Edition

Kaiji Kawaguchi

Paru le 18/03/2026

Panini comics

16,99 €

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