Spider-Man Octo-girl Tome 2

Le duo Otto et Otoha voit surgir un nouvel adversaire : Superior Octopus ! Et tandis que le combat s'engage, les camarades de la collégienne se retrouvent entraînés dans la mêlée. Génie scientifique contre adolescentes : une confrontation inattendue où l'amitié se heurte à l'acier des bras mécaniques. Un second tome aussi délirant que trépidant, qui ne manque ni d'enjeux, ni de surprises ! Le manga et le comics n'ont cessé de se nourrir l'un l'autre, la figure du super-héros étant profondément ancrée dans la culture japonaise depuis des décennies. Parmi les plus grands succès du genre figurent My Hero Academia et son spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals, bientôt adapté en anime. Hideyuki Furuhashi et Betten Court, le duo à l'origine de cette série dérivée, s'emparent ici de l'un des antagonistes mythiques de Spider-Man, et plongent l'univers du Docteur Octopus dans une comédie totalement débridée. Grâce à leur parfaite maîtrise des codes super-héroïques et à un changement d'enveloppe corporelle aussi radical qu'improbable, Spider-Man Octo-Girl propose une relecture drôle, vive et absolument irrésistible d'une icône Marvel.