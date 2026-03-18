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#Manga

Spider-Man Octo-girl Tome 2

Hideyuki Furuhashi, Betten Court

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Le duo Otto et Otoha voit surgir un nouvel adversaire : Superior Octopus ! Et tandis que le combat s'engage, les camarades de la collégienne se retrouvent entraînés dans la mêlée. Génie scientifique contre adolescentes : une confrontation inattendue où l'amitié se heurte à l'acier des bras mécaniques. Un second tome aussi délirant que trépidant, qui ne manque ni d'enjeux, ni de surprises ! Le manga et le comics n'ont cessé de se nourrir l'un l'autre, la figure du super-héros étant profondément ancrée dans la culture japonaise depuis des décennies. Parmi les plus grands succès du genre figurent My Hero Academia et son spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals, bientôt adapté en anime. Hideyuki Furuhashi et Betten Court, le duo à l'origine de cette série dérivée, s'emparent ici de l'un des antagonistes mythiques de Spider-Man, et plongent l'univers du Docteur Octopus dans une comédie totalement débridée. Grâce à leur parfaite maîtrise des codes super-héroïques et à un changement d'enveloppe corporelle aussi radical qu'improbable, Spider-Man Octo-Girl propose une relecture drôle, vive et absolument irrésistible d'une icône Marvel.

Par Hideyuki Furuhashi, Betten Court
Chez Panini comics

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Auteur

Hideyuki Furuhashi, Betten Court

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Spider-Man Octo-girl Tome 2

Hideyuki Furuhashi, Betten Court trad. Fabien Nabhan

Paru le 18/03/2026

192 pages

Panini comics

7,29 €

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