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La chasse aux araignées

Christopher Jones, Eric Burnham

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Maintenant que Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy font équipe, plus rien ne semble pouvoir les arrêter ! Enfin... à part peut-être une montagne de devoirs, un stage au Daily Bugle et un nouveau vilain qui se cache parmi eux ! Il faudra encore patienter un an avant de découvrir le troisième film d'animation consacré à Miles Morales. En attendant, cette réédition d'histoires pensées pour un jeune public est parfaite pour patienter : fraîcheur et action garanties !

Par Christopher Jones, Eric Burnham
Chez Panini comics

|

Auteur

Christopher Jones, Eric Burnham

Editeur

Panini comics

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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La chasse aux araignées

Christopher Jones, Eric Burnham

Paru le 18/03/2026

72 pages

Panini comics

11,98 €

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Scannez le code barre 9791039143448
9791039143448
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