La chasse aux araignées

Maintenant que Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy font équipe, plus rien ne semble pouvoir les arrêter ! Enfin... à part peut-être une montagne de devoirs, un stage au Daily Bugle et un nouveau vilain qui se cache parmi eux ! Il faudra encore patienter un an avant de découvrir le troisième film d'animation consacré à Miles Morales. En attendant, cette réédition d'histoires pensées pour un jeune public est parfaite pour patienter : fraîcheur et action garanties !