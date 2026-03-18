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#Manga

Once Upon a Crime Tome 3

Aito Aoyagi, Kanoka Tana

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D'abord un incendie, puis un meurtre... et voilà que la princesse Aurore, endormie depuis cent ans, a disparu ? ! Le petit chaperon rouge s'approche peu à peu de la vérité, dévoilant les secrets enfouis des habitants du royaume de la forêt endormie. Une fois l'affaire résolue, elle reprend la route, révélant au passage le véritable but de son voyage... Quand le Petit Chaperon Rouge mène l'enquête, cela donne naissance à une aventure aussi magique qu'inattendue ! Once Upon a Crime est l'adaptation manga du roman à succès de Aito Aoyagi. Cet auteur prolifique, qui est également l'auteur de plusieurs autres mangas, possède un riche parcours littéraire. Aux dessins, Tana Kanoka, une artiste encore peu connue en France, mais dont les séries rencontrent un grand succès au Japon. A travers ce manga, l'auteur réinvente les grands contes, les plongeant dans un genre policier et les transformant en thriller captivant. Saupoudré d'un humour noir surprenant et bien dosé, ce récit nous dévoile un tout autre visage des personnages qui ont bercé notre enfance. Un drama inspiré de cet univers coloré et sombre est disponible sur Netflix depuis 2023.

Par Aito Aoyagi, Kanoka Tana
Chez Panini comics

|

Auteur

Aito Aoyagi, Kanoka Tana

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Once Upon a Crime Tome 3

Aito Aoyagi, Kanoka Tana

Paru le 25/03/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039143035
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