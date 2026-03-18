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#Comics

1982-1983

J.M. DeMatteis, David Anthony Kraft

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Captain America fait équipe avec Nick Fury pour affronter le Baron Strucker et l'Hydra. Un autre Baron, Zémo (celui qui avait provoqué la chute de Cap dans l'Atlantique des décennies plus tôt) fait également son retour. Mais surtout, la petite amie de Steve Rogers découvre qu'il est le héros étoilé ! Et, comme si cela ne suffisait pas, le Faucon se lance dans la politique ! Tous les fans de Marvel devraient suivre de près ces INTEGRALES, qui regroupent les épisodes de J. M. DeMatteis et Mike Zeck. Ces deux auteurs poseront ensuite les bases de la légendaire saga La Dernière Chasse de Kraven (le personnage de Vermine fait ici sa première apparition). De plus, ces épisodes n'avaient encore jamais été publiés en France !

Par J.M. DeMatteis, David Anthony Kraft
Chez Panini comics

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Auteur

J.M. DeMatteis, David Anthony Kraft

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1982-1983

J.M. DeMatteis, David Anthony Kraft

Paru le 18/03/2026

314 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141604
9791039141604
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