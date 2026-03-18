Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Until we Shatter

Kate Dylan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un kaléidoscope de magie, une intrigue captivante qui affolera votre rythme cardiaque - Cemmy et sa drôle de bande vont voler votre coeur". Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'oranger. Peu importe où elle va, la vie de Cemmy est en danger. L'Eglise veut la tuer parce qu'elle possède des pouvoirs magiques, le Conseil des Teintes, lui, parce qu'elle n'en a pas assez. Alors quand sa mère tombe malade, elle n'a d'autre choix que de se mettre à voler pour survivre. Et lorsqu'on lui propose un cambriolage qui pourrait régler tous leurs problèmes, impossible d'y résister. Mais pour dérober une puissante relique cachée par l'Eglise, Cemmy va devoir s'associer au mystérieux et dangereux Cassiel. Un pari risqué qui pourrait lui coûter bien plus que la vie. Une aventure haletante au coeur d'un univers magique unique Porté par une tension constante, Until We Shatter séduira les lectrices et lecteurs conquis par Six of Crows : on y retrouve un casse audacieux, une bande improbable, des secrets bien gardés... et un monde aux règles magiques aussi riches qu'originales. Ici, la magie se décline en couleurs, et chaque teinte donne naissance à des pouvoirs inattendus. Un récit puissant sur le courage, l'identité et les liens qui nous construisent Entre trahisons, choix impossibles et amitiés qui bousculent, Cemmy avance dans un monde qui la pousse à se révéler. Un roman intense et vibrant qui questionne la place qu'on choisit, celle qu'on nous assigne... et comment s'en affranchir. Une lecture forte et pleine de nuances, dès 13 ans.

Par Kate Dylan
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Kate Dylan

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Until we Shatter par Kate Dylan

Commenter ce livre

 

Until we Shatter

Kate Dylan trad. Julie Lafon

Paru le 18/03/2026

505 pages

Bayard jeunesse

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036375149
9791036375149
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.