"Un kaléidoscope de magie, une intrigue captivante qui affolera votre rythme cardiaque - Cemmy et sa drôle de bande vont voler votre coeur". Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'oranger. Peu importe où elle va, la vie de Cemmy est en danger. L'Eglise veut la tuer parce qu'elle possède des pouvoirs magiques, le Conseil des Teintes, lui, parce qu'elle n'en a pas assez. Alors quand sa mère tombe malade, elle n'a d'autre choix que de se mettre à voler pour survivre. Et lorsqu'on lui propose un cambriolage qui pourrait régler tous leurs problèmes, impossible d'y résister. Mais pour dérober une puissante relique cachée par l'Eglise, Cemmy va devoir s'associer au mystérieux et dangereux Cassiel. Un pari risqué qui pourrait lui coûter bien plus que la vie. Une aventure haletante au coeur d'un univers magique unique Porté par une tension constante, Until We Shatter séduira les lectrices et lecteurs conquis par Six of Crows : on y retrouve un casse audacieux, une bande improbable, des secrets bien gardés... et un monde aux règles magiques aussi riches qu'originales. Ici, la magie se décline en couleurs, et chaque teinte donne naissance à des pouvoirs inattendus. Un récit puissant sur le courage, l'identité et les liens qui nous construisent Entre trahisons, choix impossibles et amitiés qui bousculent, Cemmy avance dans un monde qui la pousse à se révéler. Un roman intense et vibrant qui questionne la place qu'on choisit, celle qu'on nous assigne... et comment s'en affranchir. Une lecture forte et pleine de nuances, dès 13 ans.