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#Album jeunesse

Où se cache mon bébé ?

Elena Selena

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Ou es-tu cache mon be be ? Je suis la ! Une partie de cache-cache anime e pour un moment de complicité entre enfant et parent. Une lecture interactive avec bébé Un cache-cache animé avec un ingénieux système de rabat qui en cache un autre. Tour à tour l'enfant est caché puis apparait avant de rejoindre son parent pour un câlin. Un livre autour d'un moment de jeu et de complicité entre l'enfant et son parent. Une première découverte des animaux et leurs petits Bébé découvre les animaux et leurs bébés prendre vie grâce aux rabats : lions, aras, pandas, escargots, hérissons et loutres jouent à cache à cache dans ce petit livre illustré avec tendresse par Elena Selena. Un joli livre adapté aux mains des enfants Un tout-carton avec des rabats solides et faciles à manipuler !

Par Elena Selena
Chez Tourbillon

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Auteur

Elena Selena

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Où se cache mon bébé ?

Elena Selena

Paru le 18/03/2026

12 pages

Tourbillon

12,90 €

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Scannez le code barre 9791027613779
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