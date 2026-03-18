Où se cache mon bébé ?

Ou es-tu cache mon be be ? Je suis la ! Une partie de cache-cache anime e pour un moment de complicité entre enfant et parent. Une lecture interactive avec bébé Un cache-cache animé avec un ingénieux système de rabat qui en cache un autre. Tour à tour l'enfant est caché puis apparait avant de rejoindre son parent pour un câlin. Un livre autour d'un moment de jeu et de complicité entre l'enfant et son parent. Une première découverte des animaux et leurs petits Bébé découvre les animaux et leurs bébés prendre vie grâce aux rabats : lions, aras, pandas, escargots, hérissons et loutres jouent à cache à cache dans ce petit livre illustré avec tendresse par Elena Selena. Un joli livre adapté aux mains des enfants Un tout-carton avec des rabats solides et faciles à manipuler !