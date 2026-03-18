Chroniques des oiseaux du jardin

Un journal de bord qui cultive l'espoir, la liberté et la beauté du quotidien ! En 2016, face à un monde de plus en plus anxiogène et divisé, Amy Tan cherche refuge dans la nature qui l'entoure. Ce qui commence comme une simple recherche de réconfort devient une aventure intérieure, faite de petits bonheurs et de grandes découvertes, où chaque oiseau croisé devient le héros d'une histoire à part entière. Avec la finesse d'observation et la sensibilité qui ont fait le succès de ses romans, l'autrice partage ses émerveillements et ses réflexions nées de la contemplation de son jardin. Chaque page est une exploration lumineuse qui nous invite à ralentir, à observer et à nous laisser toucher par la magie du vivant. Magnifiquement illustré par 132 illustrations d'Amy Tan. Traduit par Delphine Hurier-Michaud