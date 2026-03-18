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#Roman francophone

Maîtrisée

Maya Banks

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" Aucun autre homme n'aura ce que tu me donnes, aucun autre homme ne sera capable de te donner ce que je te donne. Tu es mienne, et avant la fin de la nuit, tu sauras qui te possède, corps et âme. " Et si le vice et la vertu étaient faits pour s'entendre ? C'est ce que Drake voudrait croire lorsqu'il rencontre Evangeline. Cet homme séduisant est le propriétaire d'un club branché de New York. Un club dans lequel les gens viennent danser, et plus si affinités. Un club dans lequel Evangeline n'aurait jamais dû mettre les pieds. Même si son instinct lui dicte de fuir, la jeune femme ne peut rien contre l'attirance qu'elle éprouve pour Drake. Cette série de Maya Banks a de sérieux atouts : un héros d'une beauté irrésistible auquel les femmes ne refusent rien, et une héroïne belle et innocente qui ignore tout de l'érotisme. Un roman initiatique aussi émouvant qu'audacieux ! " Maya Banks m'en a fait voir de toutes les couleurs ! Quand ça commence à chauffer, on a déjà le sang en ébullition. Vivement la suite ! " USA Today " Si vous n'avez pas encore découvert cette série, foncez ! Elle est absolument géniale ! " Jaci Burton " Un incontournable pour les fans de Christine Feehan et Lora Leigh. " Fresh Fiction " Aussi divertissant que captivant, ce roman ne vous donnera qu'une envie : lire la suite. " Publishers Weekly

Par Maya Banks
Chez Milady

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Auteur

Maya Banks

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

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Maîtrisée

Maya Banks trad. Lauriane Crettenand

Paru le 18/03/2026

428 pages

Milady

8,95 €

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