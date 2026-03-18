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Un pacte avec le roi elfe

Elise Kova

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Les Elfes ne viennent que pour deux raisons : la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a trois mille ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les cent ans une jeune fille, afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Etre choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de dix-neuf ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie, afin de devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des Elfes vient pour elle... La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle, et de vivre au coeur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau : elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens...

Par Elise Kova
Chez Milady

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Auteur

Elise Kova

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Un pacte avec le roi elfe

Elise Kova trad. Nenad Savic

Paru le 18/03/2026

425 pages

Milady

9,95 €

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