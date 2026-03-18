Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Polar

Notre dernière part de ciel

Nicolàs Ferraro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un Cessna bourré de cocaïne s'écrase quelque part en Argentine, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, répandant sa précieuse cargaison. Pour les deux rescapés, Keegan et Lucero, il s'agit de récupérer la marchandise s'ils ne veulent pas finir crucifiés par leurs chefs. Commence alors une course poursuite entre les narcotrafiquants méchamment décidés à récupérer leur bien et ceux qui l'ont trouvé, un vieux tueur retiré des affaires et deux frères qui entrevoient une chance d'échapper à leur condition d'ouvriers agricoles surexploités. Difficile de conserver sa part de ciel dans un monde abandonné des hommes et des dieux.

Par Nicolàs Ferraro
Chez Rivages

|

Auteur

Nicolàs Ferraro

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre dernière part de ciel par Nicolàs Ferraro

Commenter ce livre

 

Notre dernière part de ciel

Nicolàs Ferraro trad. Alexandra Carrasco-Rahal, Georges Tyras, Alexandra Carrasco

Paru le 18/03/2026

288 pages

Rivages

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743670276
9782743670276
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.