Notre dernière part de ciel

Un Cessna bourré de cocaïne s'écrase quelque part en Argentine, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, répandant sa précieuse cargaison. Pour les deux rescapés, Keegan et Lucero, il s'agit de récupérer la marchandise s'ils ne veulent pas finir crucifiés par leurs chefs. Commence alors une course poursuite entre les narcotrafiquants méchamment décidés à récupérer leur bien et ceux qui l'ont trouvé, un vieux tueur retiré des affaires et deux frères qui entrevoient une chance d'échapper à leur condition d'ouvriers agricoles surexploités. Difficile de conserver sa part de ciel dans un monde abandonné des hommes et des dieux.