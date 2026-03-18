Ambar (Ambre) a appris la violence aux côtés de son père Victor qui travaille pour "La Abuela" , une femme redoutable qui dirige le trafic de drogue avec le Paraguay voisin. Giovanni, l'ami de Victor, est assassiné et Victor se trouve à son tour menacé par le même tueur, reconnaissable à son tatouage de serpent. Ambar va être confrontée elle-même à la violence, dans un road-novel terrifiant, car elle est victime d'agressions qui visent à faire pression sur son père. Pourra-t-elle échapper à cet engrenage infernal ? Dans un esprit proche de "No Country For Old Men", l'Argentin Nicolas Ferraro signe un nouveau roman aussi noir que captivant, portrait sans concession d'un pays à la dérive.