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#Polar

Ambar

Nicolàs Ferraro

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Ambar (Ambre) a appris la violence aux côtés de son père Victor qui travaille pour "La Abuela" , une femme redoutable qui dirige le trafic de drogue avec le Paraguay voisin. Giovanni, l'ami de Victor, est assassiné et Victor se trouve à son tour menacé par le même tueur, reconnaissable à son tatouage de serpent. Ambar va être confrontée elle-même à la violence, dans un road-novel terrifiant, car elle est victime d'agressions qui visent à faire pression sur son père. Pourra-t-elle échapper à cet engrenage infernal ? Dans un esprit proche de "No Country For Old Men", l'Argentin Nicolas Ferraro signe un nouveau roman aussi noir que captivant, portrait sans concession d'un pays à la dérive.

Par Nicolàs Ferraro
Chez Rivages

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Auteur

Nicolàs Ferraro

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

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Ambar

Nicolàs Ferraro trad. Alexandra Carrasco, Georges Tyras

Paru le 18/03/2026

254 pages

Rivages

21,00 €

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