Mosaïque d'identités et rites de passage

Pourquoi tant de personnes cherchent-elles aujourd'hui à donner du sens à leur vie ? Qu'est-ce qui les freine lorsqu'il s'agit d'emprunter des chemins qui les épanouissent réellement ? Et quels enjeux sociétaux influencent notre manière de nous percevoir et d'habiter nos identités ? Dans cet ouvrage, Elizabeth Feld explore les identités en mouvement et les rites de passage. Elle éclaire ces moments charnières où notre histoire personnelle semble vaciller, se fissurer ou se transformer ; ces instants où le sens se brouille et où une nouvelle compréhension de soi devient nécessaire. A travers des récits concrets illustrant une grande diversité de situations où l'identité est mise à l'épreuve, ce livre propose différentes voies de guérison et de réappropriation de soi. Chaque chapitre est accompagné de questions de réflexion pour intégrer les concepts présentés et les appliquer à sa propre vie. Pensé pour être accessible, ce livre s'adresse aussi bien aux professionnels qu'à un public plus large : que vous accompagniez des personnes en transition, que vous traversiez vous même un tournant de vie, ou que ces questions vous intéressent, il vous offre des repères clairs pour apprivoiser le changement, honorer les passages et habiter des identités qui vous ressemblent vraiment.