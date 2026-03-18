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#Roman francophone

Le passage du Nord-Ouest

Charlotte Monégier

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Ludivine est une femme abîmée. Par son mari, par son passé, par son héritage familial. Seul Simon, son fils de six ans, lui donne la force de survivre. Lorsqu'on lui propose de rejoindre un réseau qui aide les gens à disparaître, Ludivine saisit sa chance et s'enfuit avec Simon. De la Normandie à Pondichéry, de Bénarès aux confins glacés de la Sibérie, ils traversent les continents à la recherche d'un passage - celui qui mène de la violence à la liberté, de la soumission à la renaissance. Entre souvenirs douloureux et rencontres providentielles, ils tissent patiemment la trame d'une nouvelle identité. Chaque kilomètre parcouru devient un acte de résistance, chaque frontière franchie une promesse de rédemption.

Par Charlotte Monégier
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Charlotte Monégier

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Normandie

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Le passage du Nord-Ouest

Charlotte Monégier

Paru le 18/03/2026

200 pages

Calmann-Lévy

17,90 €

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Scannez le code barre 9782702195277
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