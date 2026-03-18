Le passage du Nord-Ouest

Ludivine est une femme abîmée. Par son mari, par son passé, par son héritage familial. Seul Simon, son fils de six ans, lui donne la force de survivre. Lorsqu'on lui propose de rejoindre un réseau qui aide les gens à disparaître, Ludivine saisit sa chance et s'enfuit avec Simon. De la Normandie à Pondichéry, de Bénarès aux confins glacés de la Sibérie, ils traversent les continents à la recherche d'un passage - celui qui mène de la violence à la liberté, de la soumission à la renaissance. Entre souvenirs douloureux et rencontres providentielles, ils tissent patiemment la trame d'une nouvelle identité. Chaque kilomètre parcouru devient un acte de résistance, chaque frontière franchie une promesse de rédemption.